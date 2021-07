Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Marché artisanal nocturne Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Cette année quatre marchés artisanaux nocturnes auront lieu aux Hôpitaux-Neufs. L’occasion de découvrir une quinzaine de créateurs du coin dans une ambiance sympa (buvette, musique) et même à l’abri d’un temps qui peut parfois s’avérer facétieux sous nos latitudes. Nous vous attendons nombreux ! levertclair@sfr.fr +33 7 71 26 90 52 Cette année quatre marchés artisanaux nocturnes auront lieu aux Hôpitaux-Neufs. L’occasion de découvrir une quinzaine de créateurs du coin dans une ambiance sympa (buvette, musique) et même à l’abri d’un temps qui peut parfois s’avérer facétieux sous nos latitudes. Nous vous attendons nombreux ! dernière mise à jour : 2021-06-18 par

