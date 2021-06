Manzat Manzat Manzat, Puy-de-Dôme Marché artisanal nocturne et concert Rock Manzat Manzat Catégories d’évènement: Manzat

Puy-de-Dôme

Marché artisanal nocturne et concert Rock Manzat, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Manzat. Marché artisanal nocturne et concert Rock 2021-07-11 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-11 23:30:00 23:30:00

Manzat Puy-de-Dôme Manzat 17 h : marché artisanal avec des produits alimentaires et artisanaux. 20 h : concert de Rock avec le groupe DIESEL.Possibilité de restauration sur place où à emporter au BISTROT. Barbecue et frites et bières de la brasserie NK. +33 4 73 86 60 23 http://www.manzat.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Manzat, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Manzat Adresse Ville Manzat lieuville 45.9613#2.94169