Petit marché artisanal, situé dans le port, rive ouest. Profitez de la soirée estivale pour flâner le long des quais et parmi les stands de ce petit marché de quartier.

Mercredi de 18h à minuit place Vauban, port ouest. Frontignan Plage :

