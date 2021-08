Marcillat-en-Combraille Marcillat-en-Combraille Allier, Marcillat-en-Combraille Marché artisanal Marcillat-en-Combraille Marcillat-en-Combraille Catégories d’évènement: Allier

Marcillat-en-Combraille

Marché artisanal Marcillat-en-Combraille, 12 août 2021, Marcillat-en-Combraille. Marché artisanal 2021-08-12 – 2021-08-12

Marcillat-en-Combraille Allier Marcillat-en-Combraille Marché artisanal s’intégrant au marché hebdomadaire de Marcillat-en-Combraille. maisondelacombraille@orange.fr +33 4 70 51 10 23 http://www.maisondelacombraille.over-blog.com/ dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Marcillat-en-Combraille Autres Lieu Marcillat-en-Combraille Adresse Ville Marcillat-en-Combraille lieuville 46.16726#2.63105