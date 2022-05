[Marché artisanal] Marché(z) aux Roches Dieppe, 17 juin 2022, Dieppe.

[Marché artisanal] Marché(z) aux Roches Dieppe

2022-06-17 – 2022-06-19

Dieppe 76200

Venez découvrir le marché artisanal au Domaine des Roches, de nombreuses activités et concerts prévus et répartis sur tout le week-end.

Vendredi 17 juin de 14h à 19h : départ de deux visites découverte du Domaine des Roches et de son parc à 15h et 18h, puis un concert des KP02, est prévu à 20h.

Samedi 18 juin, animations prévues de 10h à 22h. De 10h à 18h, un bouquiniste sera présent sur le Domaine. A 11h et 17h30, Tanguy Circo effectuera une déambulation dans le parc et fera une démonstration des arts du cirque et notamment du jonglage et des acrobaties. A 15h et 18h, deux nouvelles visites du domaine et de son parc sont prévues, l’occasion de vous rattraper si vous avez ratez celles de la veille ! A 16h, il y aura un spectacle intitulé « Brel, Brassens, Ferré et compagnie » par Henry Dubos. A 20h, les « Kinky Beats : un chanteur, un bassiste » vous ferons voyager lors de leurs concerts à travers différents univers musicaux allant du Rock’n’roll au twist en passant par le Rhythm’n’blues.

Dimanche 19 juin, vous pourrez participer à deux nouvelles balades découvertes du Domaine et du parc (départs à 15h et 18h). De 15h à 16h, vous pourrez participer à un atelier « fabrication de bijoux en Raku » animé par Corinne Girard, vous pourrez même repartir avec votre création pour 10€. A 16h, vous assisterez à un concert de chansons blues par le groupe « Pierre, David et Charlotte ». A 18h, vous pourrez également assister à une performance de danse artistique en pleine nature, inspirée par les énergies du domaine. Cette représentation vous sera proposée par Olga Mylnikova et ses élèves sur la musique de Françoise Meyer . (Le spectacle sera reporté au 26 juin en cas de pluie)

Restauration possible sur place.

accueil.domainedesroches@gmail.com +33 2 79 02 20 23

Dieppe

