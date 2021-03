Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle MARCHÉ ARTISANAL Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ ARTISANAL, 10 avril 2021-10 avril 2021, Lunéville. MARCHÉ ARTISANAL 2021-04-10 08:00:00 – 2021-04-10 14:00:00 Place Léopold Le long du Salon des Halles

Lunéville Meurthe-et-Moselle Marché artisanal organisé par la Ville. En plus du marché traditionnel, vente d’objets divers 1 x par mois, proposés par des artisans locaux (décorations, bijoux, sculptures…). Marché artisanal organisé par la Ville. En plus du marché traditionnel, vente d’objets divers 1 x par mois, proposés par des artisans locaux (décorations, bijoux, sculptures…). CCO

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Place Léopold Le long du Salon des Halles Ville Lunéville