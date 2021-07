Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Marché artisanal local Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Marché artisanal local Les Hôpitaux-Neufs, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Les Hôpitaux-Neufs. Marché artisanal local 2021-07-09 – 2020-12-11 Place de la mairie 1 Le Vert Clair

Au sein de notre café culturel, vous pourrez admirer les créations de 15 exposants locaux. Tissu, bois, plantes, gourmandises, bijoux, savons… il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts, mais tout est fabriqué à promximité et avec le coeur. Entrée libre levertclair@sfr.fr +33 7 71 26 90 52 https://le-vert-clair.cms.webnode.fr/

