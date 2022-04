MARCHÉ ARTISANAL Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

MARCHÉ ARTISANAL Les Moutiers-en-Retz, 20 juillet 2022, Les Moutiers-en-Retz. MARCHÉ ARTISANAL Les Moutiers-en-Retz

2022-07-20 – 2022-05-01

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Venez à la rencontre des créateurs et artisans de la région qui vous pésenterons leurs produits locaux et artisanaux. Exposition-vente de créations artistiques et artisanales : tableaux, sculptures, objets de décoration, poteries, jeux et jouets en bois, vêtements, bijoux, tissages, broderies, cuirs… et produits locaux. amicalelaique44760@gmail.com +33 6 70 57 28 50 Venez à la rencontre des créateurs et artisans de la région qui vous pésenterons leurs produits locaux et artisanaux. Les Moutiers-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Les Moutiers-en-Retz Adresse Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moutiers-en-retz/

MARCHÉ ARTISANAL Les Moutiers-en-Retz 2022-07-20 was last modified: by MARCHÉ ARTISANAL Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz 20 juillet 2022 Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique