MARCHÉ ARTISANAL Les Moutiers-en-Retz, jeudi 8 août 2024.

Flânez sur la charmante place de l’église lors du marché artisanal des Moutiers-en-Retz.

Venez à la rencontre des créateurs, artistes et artisans de la région qui vous présenterons leurs produits locaux et artisanaux.

Ce joli petit marché propose une variété de produits artisanaux locaux, tels que des tableaux, des sculptures, des objets de décoration, des poteries, des jeux et jouets en bois, des vêtements, des bijoux, des tissages, des broderies, des cuirs et des produits locaux. De nombreux créateurs seront présents pour vous présenter leurs produits et vous pourrez découvrir leur savoir-faire unique .

Les bénéfices récoltés par l’Amicale Laïque des Moutiers-en-Retz permettent de financer des projets pour les enfants de l’école Eric Tabarly.

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicalelaique44760@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 19:00:00

fin : 2024-08-08 22:30:00



