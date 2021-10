Les BillangesLes Billanges Les Billanges Les Billanges Haute-Vienne, Les Billanges Marché artisanal Les Billanges Les Billanges Les BillangesLes Billanges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Les Billanges Haute-Vienne Mairie Les Billanges Haute-Vienne Les Billanges Dimanche 07 novembre de 10h à 18h, salle des fêtes. Entrée libre avec pass sanitaire. Association de Sauvegarde du patrimoine des Billanges 07 83 30 78 10. Mosaïque, cuir, déco, parfums d’ambiance, artisanat africain, bijoux, porcelaine, poterie, tissus d’ameublement, vannerie. Nombreux cadeaux pour offrir et se faire plaisir en cette fin d’année. Dimanche 07 novembre de 10h à 18h, salle des fêtes. Entrée libre avec pass sanitaire. Association de Sauvegarde du patrimoine des Billanges 07 83 30 78 10. Mairie Les Billanges Les Billanges

