Lapoutroie 68650 Lapoutroie EUR Retrouvez le marché artisanal sur la place du hameau de Ribeaugoutte. Ce rendez-vous de printemps est devenu le lieu où il fait bon se retrouver et découvrir le travail de qualité d'un ensemble d'artisans. Ils travaillent le bois, la laine, la terre, le tissu, le cuir… et proposent leurs propres créations sous forme de vannerie, de feutrage, de tournerie, de chantournage, de bijoux, de vêtements, de chapeaux… Ensuite sont venus le papier, le verre, le fer, du savon, des baumes, des tampons agrandissant la diversité des matières. Sur place vous retrouverez diverses animations, des animations et une restauration bio. Des distances importantes seront respectées entre les stands. Un sens de circulation sera mis en place si nécessaire. Marché regroupant des artisans locaux mais aussi d'ailleurs, dans le hameau de Ribeaugoutte. +33 3 89 71 34 35

