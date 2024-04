Marché artisanal Lalinde, samedi 20 juillet 2024.

Marché artisanal Lalinde Dordogne

Vous trouverez sur ce marché tous types de créations 100% locales de la ferronnerie d’art, des pierres et des minéraux, de la tapisserie, des savons artisanaux, du cuir, de la couture, de la création en métal et en papier, des bijoux, des perles, de la sculpture en fer et de la vannerie… 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché artisanal Lalinde a été mis à jour le 2024-04-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides