MARCHÉ ARTISANAL Hunting, dimanche 24 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

L’école et collège PLANT B, organise un marché artisanal. De nombreux artisans et producteurs locaux seront présents. Il y aura tout au long de la journée des ateliers et activités tout public. Restauration et buvette sur place.Tout public

0 EUR.

Rue du stade

Hunting 57480 Moselle Grand Est marcheplantb@gmail.com



