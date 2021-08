Plainfaing Plainfaing Plainfaing, Vosges MARCHÉ ARTISANAL ET VIDE-GRENIERS – LE BONBON DES VOSGES EN FÊTE Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Vosges

MARCHÉ ARTISANAL ET VIDE-GRENIERS – LE BONBON DES VOSGES EN FÊTE Plainfaing, 22 août 2021, Plainfaing. MARCHÉ ARTISANAL ET VIDE-GRENIERS – LE BONBON DES VOSGES EN FÊTE 2021-08-22 07:00:00 07:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 19:00:00 Rue de l’Eglise Centre du village

Plainfaing Vosges Plainfaing Marché du terroir, vide-greniers (inscriptions et renseignements au 06 31 96 98 73), exposition de voitures de collection, démonstrations de fabrication de bonbons avec la Bergamote de Nancy mise à l’honneur pour cette année, animation musicale avec le groupe Ceci-Cela, buvette et petite restauration (frites, grillades, tartes flambées, crêpes…), carrousel « Le Bambino » (ancien manège complétement restauré par le Comité). +33 6 31 96 98 73 Comité des Fêtes dernière mise à jour : 2021-08-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES

