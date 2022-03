Marché artisanal et vide-greniers de Saint-Martin Saint-Martin-le-Vieux Saint-Martin-le-Vieux Saint-Martin-le-VieuxSaint-Martin-le-Vieux Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03 18:30:00

Saint-Martin-le-Vieux Haute-Vienne ZAC de Bel Air Saint-Martin-le-Vieux Haute-Vienne Saint-Martin-le-Vieux Renseignements pour réserver u stand en tant qu’exposant: 06 78 91 49 24. Marché artisanal et vide-greniers organisé le dimanche 3 avril au niveau de la ZAC de Bel Air près de la salle polyvalente de Saint-Martin-le-Vieux.

Possibilité de restauration sur place. Renseignements pour réserver u stand en tant qu’exposant: 06 78 91 49 24. ZAC de Bel Air Saint-Martin-le-Vieux Saint-Martin-le-Vieux

