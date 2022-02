Marché artisanal et marché aux plantes Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes

Marché artisanal et marché aux plantes Castets, 1 mai 2022, Castets. Marché artisanal et marché aux plantes Castets

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Castets Landes Marché artisanal réservé aux artisans créateurs, peintres, producteurs et artistes de tout style qui réunit une cinquantaine d’exposants : bijoux, peintures, accessoires de mode (cuir,tissu) vêtements enfants, ferronnerie, cosmétiques, objets en bois flotté, etc……

A l’extérieur un marché aux plantes est organisé par l’association Landes Bruyère Animations

Buvette et restauration rapide sur place

Entrée libre

© ESTEVES Eva

Castets

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

