Marché artisanal et gourmand Tavernay Tavernay Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tavernay

Marché artisanal et gourmand Tavernay, 14 mai 2022, Tavernay. Marché artisanal et gourmand Tavernay

2022-05-14 – 2022-05-14

Tavernay Saône-et-Loire Tavernay EUR L’association Tricoture et Décoflo propose une exposition et vente des travaux de l’association.

Présence de producteurs et artisans locaux, rémouleur ainsi que une démonstration de danses.

Assiette gourmande, crêpes, buvette toute la journée. daniel.corniau@sfr.fr +33 3 85 54 13 03 L’association Tricoture et Décoflo propose une exposition et vente des travaux de l’association.

Présence de producteurs et artisans locaux, rémouleur ainsi que une démonstration de danses.

Assiette gourmande, crêpes, buvette toute la journée. Tavernay

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tavernay Autres Lieu Tavernay Adresse Ville Tavernay lieuville Tavernay Departement Saône-et-Loire

Tavernay Tavernay Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tavernay/

Marché artisanal et gourmand Tavernay 2022-05-14 was last modified: by Marché artisanal et gourmand Tavernay Tavernay 14 mai 2022 Saône-et-Loire Tavernay

Tavernay Saône-et-Loire