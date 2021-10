Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache Marché artisanal et fermier Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache Catégories d’évènement: Aisne

Le Nouvion-en-Thiérache Aisne Le Nouvion-en-Thiérache La ville de Le Nouvion en Thiérache organise chaque 2ème vendredi du mois un marché artisanal et fermier en Centre Ville.

Au menu, que de bons produits locaux pour une vente directe du producteur au consommateur.

Une animation aura lieu chaque jour de marché.

Les marchés d’hiver auront lieu à la salle polyvalente (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur) marcheartisanalfermiernouvion@gmail.com +33 3 23 97 53 00 https://www.lenouvion.com/ La ville de Le Nouvion en Thiérache organise chaque 2ème vendredi du mois un marché artisanal et fermier en Centre Ville.

dernière mise à jour : 2021-10-18

