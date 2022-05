MARCHE ARTISANAL ET DU TERROIR Bessan Bessan Catégories d’évènement: Bessan

Hérault

MARCHE ARTISANAL ET DU TERROIR Bessan, 14 mai 2022, Bessan. MARCHE ARTISANAL ET DU TERROIR Bessan

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Bessan Hérault Toute la journée, la municipalité de Bessan vous invite à grand marché artisanal et du terroir sur la place de la Promenade et les abords de l’hôtel de ville. Toute la journée, la municipalité de Bessan vous invite à grand marché artisanal et du terroir sur la place de la Promenade et les abords de l’hôtel de ville. mairie@bessan.fr Toute la journée, la municipalité de Bessan vous invite à grand marché artisanal et du terroir sur la place de la Promenade et les abords de l’hôtel de ville. Bessan

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bessan, Hérault Autres Lieu Bessan Adresse Ville Bessan lieuville Bessan Departement Hérault

Bessan Bessan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bessan/

MARCHE ARTISANAL ET DU TERROIR Bessan 2022-05-14 was last modified: by MARCHE ARTISANAL ET DU TERROIR Bessan Bessan 14 mai 2022 Bessan Hérault

Bessan Hérault