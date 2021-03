Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640, Morannes sur Sarthe-Daumeray MARCHÉ ARTISANAL ET DES PRODUCTEURS Morannes sur Sarthe-Daumeray Catégories d’évènement: 49640

Morannes sur Sarthe-Daumeray

MARCHÉ ARTISANAL ET DES PRODUCTEURS, 2 mai 2021-2 mai 2021, Morannes sur Sarthe-Daumeray. MARCHÉ ARTISANAL ET DES PRODUCTEURS 2021-05-02 – 2021-05-02 Rue du Pont Morannes

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray Organisé par le Comité des Fêtes. Entrée gratuite. Nouveau marché artisanal local à Morannes à côté du camping ! +33 6 14 05 58 05 Nouveau marché artisanal local à Morannes à côté du camping ! Organisé par le Comité des Fêtes. Entrée gratuite.

Détails Catégories d’évènement: 49640, Morannes sur Sarthe-Daumeray Autres Lieu Morannes sur Sarthe-Daumeray Adresse Rue du Pont Morannes Ville Morannes sur Sarthe-Daumeray