Roussillon-en-Morvan Saône-et-Loire Roussillon-en-Morvan EUR 3ème édition du marché artisanal et de producteurs. Venez passer une soirée agréable en découvrant des artisans, des producteurs de la région Morvan et de la commune qui vous proposerons viande, oeufs, fromage,légumes, miel, vin… Restauration rapide et buvette sur place.

Pour les exposants le montant est de 2€. yves.chateau2@orange.fr +33 3 85 82 76 60

Roussillon-en-Morvan

