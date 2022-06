Marché artisanal et de producteurs locaux et concerts Moissannes Moissannes MoissannesMoissannes Catégories d’évènement: 87400

Moissannes

Marché artisanal et de producteurs locaux et concerts Moissannes Moissannes, 18 juin 2022, MoissannesMoissannes. Marché artisanal et de producteurs locaux et concerts Moissannes Moissannes

2022-06-18 – 2022-06-18

Moissannes 87400 Moissannes 87400 Moissannes Rdv à partir de 18h à la salle des fêtes « Le Phénix ». Payant. Rens./Résa. : 06 07 01 05 79 ou sylviedb@yahoo.com Marché d’artisanat et de producteurs locaux avec possibilité de consommer sur place ou vente à emporter regroupant 20 exposants. 3 concerts avec les groupes « Feelarsen », ‘Seekers » et « Salut les Keupons ». Rdv à partir de 18h à la salle des fêtes « Le Phénix ». Payant. Rens./Résa. : 06 07 01 05 79 ou sylviedb@yahoo.com Moissannes Moissannes

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 87400, Moissannes Autres Lieu Moissannes Moissannes Adresse Ville MoissannesMoissannes lieuville Moissannes Moissannes Departement 87400

Moissannes Moissannes MoissannesMoissannes 87400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moissannesmoissannes/

Marché artisanal et de producteurs locaux et concerts Moissannes Moissannes 2022-06-18 was last modified: by Marché artisanal et de producteurs locaux et concerts Moissannes Moissannes Moissannes Moissannes 18 juin 2022 87400 Moissannes

MoissannesMoissannes 87400