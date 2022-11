MARCHÉ ARTISANAL ET CHAR DE SAINT NICOLAS Contz-les-Bains Contz-les-Bains Catégories d’évènement: Contz-les-Bains

Moselle

MARCHÉ ARTISANAL ET CHAR DE SAINT NICOLAS Contz-les-Bains, 4 décembre 2022, Contz-les-Bains. MARCHÉ ARTISANAL ET CHAR DE SAINT NICOLAS

Mille Clubs rue du Stade Contz-les-Bains Moselle rue du Stade Mille Clubs

2022-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-04 16:00:00 16:00:00

rue du Stade Mille Clubs

Contz-les-Bains

Moselle Contz-les-Bains En partenariat avec le mairie de Haute Kontz, un marché de l’artisanat ouvrira ses portes le temps d’une journée pour permettre à tous de faire le plein de cadeaux. Le traditionnel char qui transportera St Nicolas sera également présent pour le plus grand bonheur des enfants. Attention tout de même Saint Nicolas ne vient jamais sans son/ses pères Fouettard. Petite restauration sur place. asse.hautekontz.contz@gmail.com +33 6 31 79 83 76 https://www.facebook.com/ASSE-de-Haute-Kontz-et-Contz-les-Bains-1245056125516620/ rue du Stade Mille Clubs Contz-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Contz-les-Bains, Moselle Autres Lieu Contz-les-Bains Adresse Contz-les-Bains Moselle rue du Stade Mille Clubs Ville Contz-les-Bains lieuville rue du Stade Mille Clubs Contz-les-Bains Departement Moselle

Contz-les-Bains Contz-les-Bains Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contz-les-bains/

MARCHÉ ARTISANAL ET CHAR DE SAINT NICOLAS Contz-les-Bains 2022-12-04 was last modified: by MARCHÉ ARTISANAL ET CHAR DE SAINT NICOLAS Contz-les-Bains Contz-les-Bains 4 décembre 2022 Contz-les-Bains Mille Clubs rue du Stade Contz-les-Bains Moselle Moselle

Contz-les-Bains Moselle