Oise Crèvecœur-le-Grand Première éditions du Marché Artisanal et Bien-être Crèvecœur le grand aura lieu les 1 et 2 Avril 2023. Venez découvrir ou notre événement qui aura lieu à la salle des fêtes, 10 Rue Gambetta sur Crèvecoeur 60360. L’occasion de découvrir les nouveautés du moment qui font le buzz.

Durant ce week-end, 45 exposants passionnés de la mode, la beauté, la décoration, le bien-être, l’écologie et alimentaire, auront le plaisir de vous accueillir.

Un Marché convivial et festif à ne surtout pas rater, l’occasion de passer un agréable moment en famille ou entre amis.

L’entrée est gratuite pour tous.

