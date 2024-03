Marché Artisanal et Artistique Teloché, samedi 13 avril 2024.

Marché Artisanal et Artistique Teloché Sarthe

Marché artisanal et artistique à Teloché le samedi 13 Avril 2024 de 9h30 à 18h

L’association Teloch’evenements organise son marché artisanal ou artistique place du Dr Allain à Teloché.

Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents de 9h30 à 18h.

Restauration possible avec Buvette + crêpes, chipos et frites .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Place du Docteur Allain

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire teloch.evenements72@gmail.com

L’événement Marché Artisanal et Artistique Teloché a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire