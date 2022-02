Marché Artisanal et Alimentaire Bichan’folizes Bichancourt, 16 février 2022, Bichancourt.

Marché Artisanal et Alimentaire Bichan’folizes Bichancourt

2022-02-16 – 2022-02-16

Bichancourt Aisne Bichancourt

C’est un magnifique marché qui vous attend demain chaque mercredi en semaine impaire

de 15h30 à 18h/19h, à Marizelle – à Bichancourt

Voilà quelques artisans présents sur le marché (liste non exhaustive)

La bière Chevêche

Hortibat et ses plantes et légumes frais

A l’Améric Aisne et ses biscuits et donuts

Natura Dydy et ses préparations à base de plantes

La Bête à bon dieu et ses créations de cuir

Les Spécialités Alsacienne de Morgan et ses plats cuisinés

Le traiteur Gauthier et sa recette de poulet Espagnol

Le montagnard de Savoie et son fromage

Les Créations Bijoux en verre fusionné de Magali

Lait douceurs de Vaches et ses yaourts maison et lait frais

MJM pâté en croûte fait maison

Croc ma tarte flambée et son Chili Con Carne

C’est un magnifique marché qui vous attend demain chaque mercredi en semaine impaire

de 15h30 à 18h/19h, à Marizelle – à Bichancourt

Voilà quelques artisans présents sur le marché (liste non exhaustive)

La bière Chevêche

Hortibat et ses plantes et légumes frais

A l’Améric Aisne et ses biscuits et donuts

Natura Dydy et ses préparations à base de plantes

La Bête à bon dieu et ses créations de cuir

Les Spécialités Alsacienne de Morgan et ses plats cuisinés __

Le traiteur Gauthier et sa recette de poulet Espagnol

Le montagnard de Savoie et son fromage

Les Créations Bijoux en verre fusionné de Magali

Lait douceurs de Vaches et ses yaourts maison et lait frais

MJM pâté en croûte fait maison

Croc ma tarte flambée et son Chili Con Carne

bichanfolizes@gmail.com +33 6 08 16 40 77

C’est un magnifique marché qui vous attend demain chaque mercredi en semaine impaire

de 15h30 à 18h/19h, à Marizelle – à Bichancourt

Voilà quelques artisans présents sur le marché (liste non exhaustive)

La bière Chevêche

Hortibat et ses plantes et légumes frais

A l’Améric Aisne et ses biscuits et donuts

Natura Dydy et ses préparations à base de plantes

La Bête à bon dieu et ses créations de cuir

Les Spécialités Alsacienne de Morgan et ses plats cuisinés

Le traiteur Gauthier et sa recette de poulet Espagnol

Le montagnard de Savoie et son fromage

Les Créations Bijoux en verre fusionné de Magali

Lait douceurs de Vaches et ses yaourts maison et lait frais

MJM pâté en croûte fait maison

Croc ma tarte flambée et son Chili Con Carne

©Bichan’folizes

Bichancourt

dernière mise à jour : 2022-02-16 par