Soucht Moselle Soucht A l’approche des festivités de Pâques, vous pourrez compter sur de nombreuses décorations. De nombreux exposants seront au rendez-vous et il y’en aura pour tous les goûts ! Vous y trouverez des créations sobres et ludiques du savoir-faire des exposants en peinture, tissu, laine, poterie…Egalement des objets en bois avec démonstration sur place. Dégustations de sirops de fruits, de saucissons. Vous pourrez également participer à une tombola. Restauration sur place possible le midi. Au menu : bouchées à la reine, salade et fromage à 9€ sur réservation avant le 31 mars au 03 87 96 42 30. +33 3 87 96 42 30 rue de Montbronn Salle polyvalente Soucht

