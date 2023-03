Marché des Artisans et Créateurs de Saint LEU Marché artisanal de Saint LEU Saint-Leu Catégorie d’Évènement: Saint-Leu

Marché des Artisans et Créateurs de Saint LEU Marché artisanal de Saint LEU, 28 mars 2023, Saint-Leu. Marché des Artisans et Créateurs de Saint LEU 28 mars – 1 avril Marché artisanal de Saint LEU Marché des Artisans et Créateurs de Saint LEU Une cinquantaine d’artisans exposeront leurs créations au sein de 7 boutiques: La condition principale pour exposer au Marché Artisanal de Saint LEU est de fabriquer localement les produits que nous proposons à la vente. Local 1) Ilet créateurs : Regroupe 14 artisans/créateurs de la Réunion. Bijouterie Fantaisie

Marqueterie

Peinture sur verre

Céramiste

Tournage sur bois

Raku

Coutelier forgeron

Broderie

Etc… Local 2) Le TABOU: Ecailliste, travail de l’écaille de tortue. (Selon la convention de Washington) Local 3) Bijouterie TAMAYA: Regroupement de bijoutiers travaillant des matériaux locaux tels que la Lave, le choca, le sable, l’écorce de bananier, la peau de Chouchou, etc… Local 4) Z-Lik Fabrication: Fabricant d’instruments de musique traditionnel de la Réunion

Vente de sac tissé en vacoa, pilons, etc… Local 5) Les mécénous: Création de tableaux avec des petits personnages recréant une scène personnalisée, famille, groupe d’amis, collègues, etc… Local 6) Opalme: Créateur d’abat jour originaux en nik/zik (tige de feuille) de coco ou latanier.

Vente de cartes postales issue de tableaux d’un artiste peintre. Local 7) Ilet gourmet: Vente et promotion de produits agroalimentaire de la Réunion. Confiture, miel, rhum arrangés, vanille de la Réunion, Café et divers épices de la Réunion. Marché artisanal de Saint LEU Saint LEU, 112 Général LAMBERT Saint-Leu 97436 La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/artisanat.saint.leu/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://@artisanat.saint.leu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T07:00:00+02:00 – 2023-03-28T16:00:00+02:00

2023-04-01T07:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00 Bijoux souvenir Office de Tourisme de l’Ouest

