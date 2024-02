MARCHÉ ARTISANAL DE PÂQUES rue du Gymnase Réding, dimanche 17 mars 2024.

Dimanche

Le marché de Pâques artisanal est organisé conjointement par le Conseil de Fabrique et la chorale Saint-Pierre et Saint-Paul de Réding.

Une petite restauration sera à la disposition des visiteurs tout au long de la journée. Il est possible de manger un menu jambon vigneron au déjeuner (sur réservation par téléphone)

Une petite restauration sans réservation sera disponible toute la journée.Tout public

0 EUR.

rue du Gymnase Salle Olympie

Réding 57445 Moselle Grand Est

