MARCHÉ ARTISANAL DE PÂQUES Complexe de Bétange Florange Catégories d’Évènement: Florange

Moselle

MARCHÉ ARTISANAL DE PÂQUES Complexe de Bétange, 2 avril 2023, Florange . MARCHÉ ARTISANAL DE PÂQUES 16 rue de l’étoile Complexe de Bétange Florange Moselle Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile

2023-04-02 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-02

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile

Florange

Moselle La ville de Florange vous invite à son marché artisanal de Pâques !

Au programme : animations pour enfants, chasse aux œufs, exposition et vente de produits artisanaux. Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Florange, Moselle Autres Lieu Florange Adresse Florange Moselle Complexe de Bétange 16 rue de l'étoile Ville Florange lieuville Complexe de Bétange 16 rue de l'étoile Florange Departement Moselle

Florange Florange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florange /

MARCHÉ ARTISANAL DE PÂQUES Complexe de Bétange 2023-04-02 was last modified: by MARCHÉ ARTISANAL DE PÂQUES Complexe de Bétange Florange 2 avril 2023 16 rue de l'Étoile Complexe de Bétange Florange Moselle Complexe de Bétange Florange Moselle

Florange Moselle