Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210, Vigneulles-lès-Hattonchâtel MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: 55210

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 19 décembre 2021, Vigneulles-lès-Hattonchâtel. MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL Hattonchâtel 3 Rue du Château Vigneulles-lès-Hattonchâtel

2021-12-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-19 19:00:00 19:00:00 Hattonchâtel 3 Rue du Château

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Au programme : Médiéval fantasy, animations et exposants, visites du château, buvette et restauration sur place.

Entrée libre. lantredejack@gmail.com +33 6 68 47 94 88 L’Antre de Jack

Hattonchâtel 3 Rue du Château Vigneulles-lès-Hattonchâtel

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 55210, Vigneulles-lès-Hattonchâtel Autres Lieu Vigneulles-lès-Hattonchâtel Adresse Hattonchâtel 3 Rue du Château Ville Vigneulles-lès-Hattonchâtel lieuville Hattonchâtel 3 Rue du Château Vigneulles-lès-Hattonchâtel