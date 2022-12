MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges OT SAINT DIE DES VOSGES Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL
Parc Jean Mansuy Saint-Dié-des-Vosges

2022-12-16 14:00:00 – 2022-12-23 19:30:00

Vosges Saint-Dié-des-Vosges Le marché de Noël vous accueille dans le Parc Jean Mansuy avec 25 petits chalets.

Vins et jus de pommes chauds, crêpes, gaufres et autres sablés, bières artisanales, champagne, vins d’Alsace, confitures, miel, pain d’épices, confiseries, chocolats, tartes flambées, tisanes, objets décoratifs en céramique, en bois, fer, macramé ou en vitrail, décorations de Noël, luminaires, tableaux en galets, bougies parfumées, tabliers, sapins de Noël en tissu, couteaux artisanaux, bijoux, cartes postales, savons… les produits proposés sur le marché de Noël déodatien sont divers et variés, mais ont comme point commun d’être tous issus de l’artisanat. Et dans un souci de renouvellement, environ un tiers des exposants sont de nouvelles têtes. Le Père Noël en personne est de la partie, puisqu’il déambulera dans les allées, se prêtant volontiers au jeu des photos. Notamment dans sa maison, située à l’entrée du marché de Noël et construite par des agents des services techniques municipaux. Le tout sans oublier les différentes animations qui rythmeront les prochains week-ends, avec au programme des balades en calèche, des spectacles, des ateliers, des concerts… le programme complet est disponible sur www.saint-die.eu. +33 3 29 52 66 66 http://www.saint-die.eu/ Saint-Dié-des-Vosges

