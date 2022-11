Marché artisanal de Noël Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Melgven

Marché artisanal de Noël Melgven, 11 décembre 2022, Melgven. Marché artisanal de Noël

Château de Keranevel Keranevel Melgven Finistère Keranevel Château de Keranevel

2022-12-11 – 2022-12-11

Keranevel Château de Keranevel

Melgven

Finistère Melgven Une vingtaine d’exposants artisans créateurs et des produits locaux . Balades en calèches (1.50€ pour tous , durée 10 mns), possibilité de faire photos avec père Noël (payant) et sur place food truck burger, vin chaud et crêpes +33 6 03 55 26 35 Keranevel Château de Keranevel Melgven

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OTC CCA

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Melgven Autres Lieu Melgven Adresse Melgven Finistère OTC CCA Keranevel Château de Keranevel Ville Melgven lieuville Keranevel Château de Keranevel Melgven Departement Finistère

Melgven Melgven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melgven/

Marché artisanal de Noël Melgven 2022-12-11 was last modified: by Marché artisanal de Noël Melgven Melgven 11 décembre 2022 Château de Keranevel Keranevel Melgven Finistère OTC CCA finistère melgven

Melgven Finistère