Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Marché artisanal de Noël Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Marché artisanal de Noël Le Temple-sur-Lot, 4 décembre 2021, Le Temple-sur-Lot. Marché artisanal de Noël Office de Tourisme Lot et Tolzac 2 place du café Le Temple-sur-Lot

2021-12-04 – 2021-12-05 Office de Tourisme Lot et Tolzac 2 place du café

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR L’association « Au fil des Idées » propose ses objets en cartonnage, couture, sujets de Noël et plus encore lors d’un petit marché installé dans l’Office de Tourisme à Le Temple-sur-Lot. L’association « Au fil des Idées » propose ses objets en cartonnage, couture, sujets de Noël et plus encore lors d’un petit marché installé dans l’Office de Tourisme à Le Temple-sur-Lot. +33 5 53 01 08 04 L’association « Au fil des Idées » propose ses objets en cartonnage, couture, sujets de Noël et plus encore lors d’un petit marché installé dans l’Office de Tourisme à Le Temple-sur-Lot. AFDI

Office de Tourisme Lot et Tolzac 2 place du café Le Temple-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Autres Lieu Le Temple-sur-Lot Adresse Office de Tourisme Lot et Tolzac 2 place du café Ville Le Temple-sur-Lot lieuville Office de Tourisme Lot et Tolzac 2 place du café Le Temple-sur-Lot