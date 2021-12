Paris La Fabrique Bohème île de France, Paris Marché artisanal de Noël La Fabrique Bohème Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marché artisanal de Noël La Fabrique Bohème, 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 19 décembre 2021

de 11h30 à 19h30

Le samedi 18 décembre 2021

de 11h30 à 19h30

Le dimanche 12 décembre 2021

de 11h30 à 19h30

Le samedi 11 décembre 2021

de 11h30 à 19h30

gratuit

Faites le choix de l’artisanal et valorisez le travail des créatrices françaises pour vos cadeaux de Noël ! Cette année encore, nous vous accueillerons pour 2 éditions de marché de noël⁠ !⁠ ⁠ Pour ces 2 week-ends, nous avons fait 2 sélections de créatrices dont nous aimons les univers et pour lesquelles vous aurez certainement, vous aussi, des coups de cœur.⁠ ⁠⁠ Des univers personnels où chaque création est pensée avec le cœur et fabriquée en france !⁠ ⁠ De la papeterie et illustration, de la mode et des accessoires, des bijoux, de la décoration, de la broderie, de la céramique, de la maroquinerie, en bref de quoi vous faire plaisir ou trouver vos cadeaux pour les fêtes !⁠ ⁠ On espère, malgré tout, envers et contre tout, vous voir nombreux.ses pour soutenir toutes ces artisanes ! Cette année encore nous avons fait le choix de limiter le nombre de personnes dans notre espace, afin de tous et toutes se préserver au mieux pour passer de douces fêtes !⁠ – Entrée libre -⁠ Avec quelques conditions sanitaires, les gestes barrières seront bien évidemment de la partie:⁠ Port du masque obligatoire,⁠ Accueil de 7 personnes max en même temps⁠ La Fabrique Bohème 94 rue de L’ouest Paris 75014 Contact : Date complète :

2021-12-11T11:30:00+01:00_2021-12-11T19:30:00+01:00;2021-12-12T11:30:00+01:00_2021-12-12T19:30:00+01:00;2021-12-18T11:30:00+01:00_2021-12-18T19:30:00+01:00;2021-12-19T11:30:00+01:00_2021-12-19T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Fabrique Bohème Adresse 94 rue de L'ouest Ville Paris lieuville La Fabrique Bohème Paris