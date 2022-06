MARCHE ARTISANAL DE LIEVIN Liévin, 15 juillet 2022, Liévin.

MARCHE ARTISANAL DE LIEVIN 6 rue du Docteur Biat Liévin

2022-07-15 – 2022-08-26

6 rue du Docteur Biat Liévin 62800

Liévin L’idée est de proposer au public de venir flâner dans le Jardin et de profiter des longs soirs d’été dans un cadre agréable, une ambiance conviviale et chaleureuse. Au total, ce sont pas moins de trente commerçants locaux qui viendront proposer leurs produits, le tout rythmé par des musiciens installés sous le kiosque. Ces marchés ont pour but de développer et de promouvoir l’artisanat et les produits du terroir dans l’amour du bel ouvrage et le respect des traditions. Pour cette nouvelle édition, la ville a étendu l’espace restauration et permettra à différents food truck locaux de venir proposer leurs spécialités.

Un marché artisanal (et nocturne!) au cœur du Jardin Public. Fort de son succès à l’été 2021, le marché artisanal et nocturne Liévin revient tous les vendredi soir dans le cadre champêtre du Jardin Public.

contact@lievin.fr +33 3 21 44 89 89 https://lievin.fr/ma-ville/

L’idée est de proposer au public de venir flâner dans le Jardin et de profiter des longs soirs d’été dans un cadre agréable, une ambiance conviviale et chaleureuse. Au total, ce sont pas moins de trente commerçants locaux qui viendront proposer leurs produits, le tout rythmé par des musiciens installés sous le kiosque. Ces marchés ont pour but de développer et de promouvoir l’artisanat et les produits du terroir dans l’amour du bel ouvrage et le respect des traditions. Pour cette nouvelle édition, la ville a étendu l’espace restauration et permettra à différents food truck locaux de venir proposer leurs spécialités.

6 rue du Docteur Biat Liévin

dernière mise à jour : 2022-06-03 par