Lacave 46200 Le comité des fêtes de Lacave organise son grand marché artisanal et marché des producteurs locaux avec grillades et buvette.

Concert avec le duo Emosa.

Venez (re)découvrir les savoir-faire locaux de nos artisans et profitez de la richesse culinaire de notre belle région : fromages, vins, confitures, foie gras, safran, etc. +33 5 65 37 03 83 Lacave

