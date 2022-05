Marché artisanal de Fontvieille Allauch, 15 mai 2022, Allauch.

Marché artisanal de Fontvieille Zone commerciale de Fontvieille Zone commerciale de Fontvieille – 971 route des 4 saisons Allauch

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 18:30:00 18:30:00 Zone commerciale de Fontvieille Zone commerciale de Fontvieille – 971 route des 4 saisons

Allauch Bouches-du-Rhône

Plus de 30 exposants seront au rendez-vous !

Artisans, commerçants, créateurs & producteurs locaux d’ici et d’ailleurs, vous attendront de 9h à 18h30 !

Ce marché est l’occasion de retrouver des produits gourmands de notre terroir pour le simple plaisir des yeux ou celui des papilles. Au détour d’une balade dominicale venez à la rencontre de nos artisans et arpentez les allées de ce marché embaumées par les senteurs de la Provence.



Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter

La Maison du Tourisme Louis Ardissone au 04 91 10 49 20.

Association des commerçants du centre commercial de Fontvieille :06 50 98 35 45

Zone commerciale de Fontvieille Zone commerciale de Fontvieille – 971 route des 4 saisons Allauch

