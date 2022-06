MARCHÉ ARTISANAL D’AUTOMNE DE CORNILLÉ Cornillé-les-Caves Cornillé-les-Caves Catégories d’évènement: 49140

Cornillé-les-Caves

MARCHÉ ARTISANAL D'AUTOMNE DE CORNILLÉ Cornillé-les-Caves, 2 octobre 2022, Cornillé-les-Caves.

2022-10-02 10:00:00 – 2022-10-02 19:00:00

Cornillé-les-Caves 49140 30ème Marché Artisanal d’Automne, sous le thème de la Bretagne 45 artisans vous feront découvrir leur talent, leur savoir faire, leur production : bijoux, poterie, couture, fleurs, artisans de bouche. Entrée libre, de 10h à 19h. Malheureusement, les contraintes nous obligent à restreindre la partie restauration, cette année, les visiteurs pourront se restaurer en dégustant de bonnes crêpes. Un chanteur animera la journée. 30ème édition du marché artisanal d’automne comitedesfetes.cornille@sfr.fr +33 2 41 45 10 79 30ème Marché Artisanal d’Automne, sous le thème de la Bretagne 45 artisans vous feront découvrir leur talent, leur savoir faire, leur production : bijoux, poterie, couture, fleurs, artisans de bouche. Entrée libre, de 10h à 19h. Malheureusement, les contraintes nous obligent à restreindre la partie restauration, cette année, les visiteurs pourront se restaurer en dégustant de bonnes crêpes. Un chanteur animera la journée. Cornillé-les-Caves

