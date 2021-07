[Marché artisanal & concerts] M’Art en Scène Petit-Caux, 7 août 2021-7 août 2021, Petit-Caux.

[Marché artisanal & concerts] M’Art en Scène 2021-08-07 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-07 00:00:00 00:00:00

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux

Une beau moment champêtre autour de la mare d’Intraville en perspective !

Faites vos emplettes auprès des producteurs fermiers et artisans locaux, profitez des concerts (Golb’s Gang à 17h, The Black Hats à 19h, The Onion Soup à 21h), prenez un petit verre au bar à vins ou au bar à bières et un bon dîner au food truck !

+33 2 35 85 69 21 https://auq-sports-loisirs.blogspot.com/

