Vannerie, broderie, bijoux fantaisie, bijoux en argent, cartes peintes, chaussons en alpaga, petites poteries en rakku, colliers de chien et sacs en cuir ….. les artisans de Persac et des bourgs proches travaillent devant vous voire à votre demande si vous avez une commande particulière dans l’un de ces domaines

entrée libre

Dans le parc du Chateau de la Mothe 10 artisans et artisanes travaillent devant vous et vous proposent d’acheter leur production Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

