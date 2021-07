Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Marché artisanal Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Marché artisanal Chamonix-Mont-Blanc, 10 août 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Marché artisanal 2021-08-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-10 18:00:00 18:00:00

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Les artisans vous proposent Fonderie d’étain, lampes en fleurs naturelles et inclusions florales, photographe de montagne, bijoux nature et éléments, création et confection vêtements, papier découpé silhouettes, sculpture céramique, travail du bois dernière mise à jour : 2021-07-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.98408#6.92702