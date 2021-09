Cerizay Cerizay Cerizay, Deux-Sèvres Marché artisanal Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

Marché artisanal 2021-10-09 08:30:00 – 2021-10-09 18:00:00

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay Retrouvez une dizaine d’exposants, artisans locaux place du Chêne Vert. Produits artisanaux, faits main : accessoires, sculpture, produits du terroir, textiles, objets de décoration, jeux, confiseries,…

Cerizay