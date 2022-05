Marché artisanal breton

2022-05-14 – 2022-05-14 Au port du Légué, un marché d'artistes et artisans bretons ouvrira ses portes sous la halle Belem (près du Carré Rosengart) toute la journée, mettant en avant le savoir-faire breton. Il sera accompagné d'animations autour de la culture bretonne, comme des démonstrations de danse, de penn-bazh ou de musique. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

