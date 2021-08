Vaucouleurs Château de Gombervaux Meuse, Vaucouleurs Marché artisanal avec restauration sur place Château de Gombervaux Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gombervaux Entrée libre. Tarifs de restauration à consulter sur place. Paiement en espèces uniquement. L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour plus de détails : se référer à notre site internet et nos réseaux sociaux.

Profitez du cadre exceptionnel du château de Gombervaux pour rencontrer des artisans locaux, déguster bières et jus de la région et partager en famille frites, hot-dogs et gâteaux faits-maison ! Château de Gombervaux Château de Gombervaux, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

