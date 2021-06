Saumur Atelier merveilles Maine-et-Loire, Saumur Marché artisanal Atelier merveilles Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Marché artisanal Atelier merveilles, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saumur. Marché artisanal

Atelier merveilles, le dimanche 11 juillet à 10:00

Marché artisanal, venez découvrir ses Artistes et Créateurs locaux, leur travail et le savoir faire. Plus d’une quizaine d’Artisans, le but faire promouvoir l’art et l’artisanat.

Entrée libre pour tous.

De 10h à 19h à Saumur 49400 Atelier merveilles 49400 saumur Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T19:00:00

