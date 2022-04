MARCHÉ ARTISANAL Aigues-Vives Aigues-Vives Catégories d’évènement: Aigues-Vives

Aigues-Vives Aude Aigues-Vives Les visiteurs pourront partir à la rencontre d’une quinzaine d’exposants (des artisans-créateurs et des producteurs). Il y aura des savons, des bijoux, des décorations en bois, des accessoires au crochets, de la couture, des producteurs de fruits et légumes, tisanes, miel, sirops, vins…)

Une restauration sur place sera possible avec la présence d’un food truck. marche.fasmercat@gmail.com +33 6 13 81 09 41 https://www.facebook.com/fasmercat/ Aigues-Vives

