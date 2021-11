Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Marché artisanal africain à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 19:00:00

Marché artisanal africain à Vendôme. Le Marché artisanal africain organisé par l'Association AFRIVISION recevra des exposants de produits artisanaux , des associations, épiceries, bijoux, artisanat, coiffures, livres, vêtements, tissus. Il y aura une buvette et une restauration sur place avec des saveurs d'Afrique. Un marché pas comme les autres… asso@afrivision.fr +33 6 33 32 32 12

