Marché Artisanal à Saint Pierre en Port Saint-Pierre-en-Port Saint-Pierre-en-Port Catégories d’évènement: Saint-Pierre-en-Port

Seine-Maritime

Marché Artisanal à Saint Pierre en Port Saint-Pierre-en-Port, 15 mai 2022, Saint-Pierre-en-Port. Marché Artisanal à Saint Pierre en Port Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises 18, rue de la Mairie Saint-Pierre-en-Port

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 17:30:00 Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises 18, rue de la Mairie

Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime Saint-Pierre-en-Port La Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises vous propose un marché artisanal ! Vous y retrouverez des exposants : biscuits, brasseurs, bijoux, fromages, savons, bougies, saucissons et bien d’autres encore… ! Un buvette et une restauration sur place et Initiation à la boule cauchoise Le Dimanche 15 Mai de 10h à 17h30

Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises – 18, rue de la Mairie 76540 Saint-Pierre-en-Port

Entrée libre

GRATUIT La Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises vous propose un marché artisanal ! Vous y retrouverez des exposants : biscuits, brasseurs, bijoux, fromages, savons, bougies, saucissons et bien d’autres encore… ! Un buvette et une… +33 2 27 30 46 04 https://maisondescroyances.wixsite.com/website?fbclid=IwAR2rBBcDkF73GvAQr5YC5jH0IHvTABKy8LDVv3kwdMgVjBA1W80gDwgtmXs La Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises vous propose un marché artisanal ! Vous y retrouverez des exposants : biscuits, brasseurs, bijoux, fromages, savons, bougies, saucissons et bien d’autres encore… ! Un buvette et une restauration sur place et Initiation à la boule cauchoise Le Dimanche 15 Mai de 10h à 17h30

Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises – 18, rue de la Mairie 76540 Saint-Pierre-en-Port

Entrée libre

GRATUIT Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises 18, rue de la Mairie Saint-Pierre-en-Port

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-en-Port, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Pierre-en-Port Adresse Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises 18, rue de la Mairie Ville Saint-Pierre-en-Port lieuville Maison des Croyances et des Traditions Cauchoises 18, rue de la Mairie Saint-Pierre-en-Port Departement Seine-Maritime

Marché Artisanal à Saint Pierre en Port Saint-Pierre-en-Port 2022-05-15 was last modified: by Marché Artisanal à Saint Pierre en Port Saint-Pierre-en-Port Saint-Pierre-en-Port 15 mai 2022 Saint-Pierre-en-Port seine-maritime

Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime