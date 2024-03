Marché artisanal à Mailley + Chasse aux oeufs Mailley-et-Chazelot, samedi 13 avril 2024.

L’association « Les Diablotins » a le plaisir de vous convier au premier marché artisanal de Mailley !

Une journée entière dédiée à la découverte de plus de 30 artisans locaux et créateurs, aux rencontres et aux animations, pour le plus grand plaisir de tous.

Nombreuses animations pour les enfants ; Chasse aux oeufs (sur inscription), jeux, peinture visage, dessins, personnalisation de galet.

Buvette et restauration sur place

Inscription chasse à l’oeuf sur Helloasso EUR.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Place de la Mairie

Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesdiablotinsmailleyetchazelot@gmail.com

